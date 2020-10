Questa è la toccante storia di una bambina guarita dalla leucemia che ha deciso di dedicare la sua vita gli altri. E in particolare a tutte quelle persone che, come lei, devono affrontare ogni giorno una grande battaglia contro la malattia. Questa è la sua nuova missione: dare una mano ed essere di conforto, aiutare i malati.

Emmie è una bambina che ha vinto la sua battaglia contro la leucemia. E ha deciso di trasformare la sua vita e metterla al servizio degli altri.

Emmie Narayn-Nicholas ha affrontato la leucemia con coraggio. Accanto a lei c’erano sempre i suoi genitori, che le hanno dato sempre il supporto necessario per lottare.

Emmie ha avuto la diagnosi di leucemia a soli 8 anni. Non è stato facile, ma tutta la famiglia ha reagito in un modo esemplare, per permettere alla piccola di affrontare trattamenti e terapie con coraggio.

Ha dovuto trascorrere cinque settimane in ospedale. E sottoporsi a terapie per due lunghissimi anni. Ma alla fine ce l’ha fatta, ha vinto lei. E la leucemia è stata sconfitta. Ma la sua storia non finisce qui.

Fonte Pixabay

Bambina guarita dalla leucemia oggi aiuta chi è malato

Emmie Narayn-Nicholas ha saputo sfruttare un’esperienza traumatica e terrificante come può essere una malattia come la leucemia.

E l’ha trasformata in un’opportunità di crescita, dando vita a un programma volto ad aiutare il prossimo.

Fonte YouTube Nacionalidad El Mundo

Oggi Emmie ha 11 anni. E a Manchester, dove vive con la mamma 42enne Eve, il padre 45enne Stephen, il fratello 15enne Billy ha creato l’Emmie’s Kitchen, un’associazione di beneficenza che fornisce cibo alle famiglie di bambini malati.

Le donazioni sono in crescita e oggi l’ente è certificato. Ed Emmie ha anche ricevuto il premio come Bambina coraggiosa dell’anno in occasione dei Daily Mirror Pride of Britain Awards. Un esempio per tutti!