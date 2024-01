Aveva solo 23 anni la campionessa di atletica spagnola Alba Cebrián. Ha perso la vita mentre si stava allenando, a causa di un arresto cardiaco che, purtroppo, non le ha dato scampo

Aveva solo 23 anni Alba Cebrián, la giovane campionessa spagnola di atletica. Il suo cuore si è fermato per sempre. La sportiva ha avuto un arresto cardiaco che le è stato fatale. Si stava allenando e, improvvisamente, si è accasciata al suolo. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di rianimarla. Ormai per lei non c’era più niente da fare.

Si stava allenando sulle piste di La Vall d’Uixò a Castellòn Alba Cebrián, quando improvvisamente si è sentita male. La giovane mezzofondista, specialista nei 3mila ostacoli, ma che gareggiava anche nei 1500 metri e nelle gare di corsa in montagna, si trovava in ospedale.

Dopo giorni di ricovero e il tentativo dei medici di salvare la sua giovane vita, in seguito all’arresto cardiaco, il suo cuore si è fermato per sempre. Le condizioni sono apparse subito gravi.

L’atleta aveva vinto diverse gare del campionato a squadre spagnolo. Si stava allenando come faceva sempre, quando improvvisamente è svenuta. Un medico l’ha subito soccorso, praticandole un massaggio cardiaco, fino all’arrivo dell’ambulanza.

I sanitari si sono subito resi conto che le sue condizioni erano gravi e preoccupanti e hanno disposto il ricovero d’urgenza in ospedale. Per tutto il weekend è rimasta ricoverata in terapia intensiva, fino al triste epilogo.

Lutto nel mondo dello sport spagnolo per la scomparsa di Alba Cebrián

Il Club di Atletica Celtíberas di Soria, con il quale si allenava e gareggiava la giovane atleta, ha annunciato sui social il triste annuncio.

Tutti noi che formiamo questo club siamo devastati nel dover annunciare la morte della nostra collega Alba Cebrián Chiva. Ci uniamo a tutta la sua famiglia in questi momenti dolorosi. Ti ricorderemo sempre Alba.

Mentre il club di atletica Playas de Castellón usa queste parole per ricordarla: