Albano Carrisi e quella confessione sulla sua giovinezza Al Bano si confessa "Mi chiesero di consegnare la droga, ma rifiutai"

Albano Carrisi si è messo a nudo. Dopo la morta di mamma Jolanda avvenuta qualche giorno fa è tornato in televisione come ospite del programma di Simona Ventura e proprio alla conduttrice ha svelato alcune ombre del suo passato che hanno lasciato i telespettatori senza parole.

“Mi chiesero di consegnare la droga, ma rifiutai”, il cantautore italiano ha raccontato nella trasmissione La domenica Ventura un passato mai messo alla luce.

Albano Carrisi e la confessione del suo passato

Ospite di Simona Venura il cantante di Cellino San Marco è ritornato in televisione dopo la morte di sua madre, Jolanda, avvenuta il 10 Dicembre proprio nel suo Paese di nascita. A lei, lui era molto legato, nel 2017 infatti proprio a sua mamma aveva dedicato il libro “L’origine del mio mondo. Madre mia”.

In questa occasione non sono mancate parole nei confronti del grande lutto che ha colpito la famiglia Carrisi. Accanto al cantante in questi giorni c’è stata Loredana e i suoi digli, assente invece Romina Power che per motivi personali non ha potuto raggiungere Cellino San Marco per il funerale dell’ex suocera. Ma poi ecco arrivare quella confessione mai svelata sul suo passato.

Il passato di Albano Carrisi

Durante l’intervista a La domenica Venura, Albano Carrisi ha raccontato alla padrona di casa dei grandi sacrifici fatti per poter diventare quello che è oggi. Il cantante di Cellino San Marco in questa occasione ha svelato dei retroscena legati alla sua giovinezza, in particolare di quando ha abbandonato la sua amata Puglia per trasferirsi a Milano.

All’inizio della sua carriera, Al Bano per fare strada si è prestato a lavori anche piuttosto umili. Ha lavorato come cameriere e aiuto cuoco e proprio in quegli anni qualcuno gli ha proposto per vendere la droga per guadagnarsi da vivere. Insomma una confessione che ha destato stupore negli spettatori presenti in studio e a casa che però hanno apprezzato la sincerità del cantante di Cellino che si è messo a nudo.