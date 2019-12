Albero cade su auto, Mary Ellen Molloy ha perso la vita Albero cade su un'auto, ragazza perde la vita a soli 25 anni. Era la nipote del famoso giocatore.

Un terribile incidente è avvenuto nella serata di giovedì diciannove dicembre a Melbourne, in Australia. E’ caduto un albero su una macchina con a bordo cinque persone e Mary Ellen Molloy ha perso la vita a soli venti cinque anni. Era la nipote del famoso giocatore di football irlandese Anthony Molloy.

Una vicenda terrificante, che ha sconvolto il mondo intero. In molti sono rimasti scioccati da ciò che è accaduto, soprattutto i familiari della giovane vittima, per l’inaspettata tragedia.

Secondo le informazioni che sono state rese note, Mary Ellen era uscita con degli amici ed era seduta nel sedile posteriori dell’auto, insieme ad una sua amica.

Non è ancora chiaro dove si stavano dirigendo, ma per cause ancora da chiarire, lungo Kings Way un albero è caduto proprio su quell’auto, che stava passando in quel preciso istante.

La giovane è stata portata subito in ospedale, ma nonostante il disperato tentativo dei medici per cercare di salvarle la vita, le ferite che ha riportato erano troppo gravi e per questo, poco dopo essere arrivata in pronto soccorso, ne è stato dichiarato il decesso. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Mary Ellen era una giovane infermiera, che amava molto il suo lavoro e che secondo i media australiani, era una persona socievole e gentile con tutti.

L’amica, che era seduta nei sedili posteriori insieme a lei, è rimasta ferita gravemente, ma non sembra essere in pericolo di vita. E’ ancora ricoverata in ospedale, dove sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno.

Le altre due persone, che erano sedute nei posti davanti, invece non sono state colpite e non hanno riportato nessun trauma. Però, hanno ricevuto un controllo precauzionale in ospedale.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda, che ha sconvolto il mondo.

Potete leggere anche: Ragazza di 17 anni pubblica l’ecografia di sua figlia: “mai visto nulla del genere”