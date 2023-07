In provincia di Monza Brianza il forte maltempo ha causato il decesso di una persona. Un albero cade su una donna di 58 anni a Lissone. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far niente per salvarle la vita. A causa delle ferite riportate, la donna è deceduta poco dopo. La donna stava passeggiando in via Braille quando è stata travolta dall’albero caduto per il forte maltempo di questi giorni.

La donna di 58 anni stava passeggiando in via Braille a Lissone, città in provincia di Monza e Brianza, in Lombardia. Improvvisamente, a causa del forte temporale che si è abbattuto sulla cittadina, un albero è caduto, travolgendola in pieno.

Sul posto sono subito arrivati i soccorritori della Croce verde lissonese, un’automedica, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Desio. Quando sono arrivati hanno trovato la donna completamente schiacciata dal tronco, già deceduta. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Con tutta probabilità si tratta di un incidente. A causa del forte maltempo, l’albero è stato sradicato dalle sue radici, cadendo proprio nel momento in cui la signora passava lì sotto.

Romano La Russa, assessore regionale alla Protezione Civile, esprime il cordoglio delle autorità:

Ai suoi famigliari e ai suoi cari giunga il cordoglio e la vicinanza della Regione Lombardia. Una tragedia tanto assurda quanto grave che colpisce un’intera comunità.

La comunità di Lissone è in lutto per questa grave perdita. Purtroppo per la Regione non è l’unica tragedia, per un’ondata di maltempo che sta causando molti danni e disagi.

Sono tanti altri gli alberi caduti. Ad esempio l’azienda di trasporti milanese ha detto che, proprio a causa della caduta dei tronchi, sono stati molti i danni ad alcuni tratti della rete elettrica, con disagi ingenti per chi prende i mezzi pubblici.