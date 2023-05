I legali di Alberto Scagni hanno rinunciato al loro incarico, il fratello di Alice si è ritrovato, in vista del vicino processo, senza una difesa. Si parla di difficoltà processuali e divergenze con il proprio assistito.

La madre dei due fratelli continua a puntare il dito contro lo Stato e a sottolineare la condizione mentale di Alberto Scagni. In occasione dell’anniversario del delitto, l’uomo ha inviato una lettera senza senso alla donna. Antonella Zarri ha mostrato il contenuto incomprensibile.

Parole nero su bianco che iniziano: “Ciao mamma” e poi “Solletico e Pallavolo” ripetute per 16 righe:

Potrebbero essere reminiscenze di lui con Alice o parole scelte a caso. Ma in ogni modo denotano che sta male. È lo stesso Alberto del giorno del delitto, una persona con cui è impossibile negoziare, che vede complotti ovunque e non si rende conto che è in una situazione disperata anche dal punto di vista processuale. Purtroppo rinnova il nostro senso di impotenze totale di quei giorni e la rabbia che nessuno ci abbia aiutati quando abbiamo detto che andava fermato.