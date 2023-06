Gli inviati di Iceberg Lombardia, programma che va in onda sull’emittente Telelombardia, hanno intercettato Alberto Stasi mentre usciva dal carcere di Bollate per recarsi a lavoro. L’uomo, condannato a 16 anni per il delitto di Chiara Poggi, svolge attività contabile e amministrativa in un’azienda e ogni giorno lascia la struttura carceraria in cui è rinchiuso dal dicembre del 2015.

Alcuni giorni fa si era diffusa la notizia riguardante Alberto Stasi e il permesso da lui ottenuto per poter uscire dal carcere in cui è rinchiuso per recarsi ogni giorno a lavoro.

Stasi oggi ha quasi 40 anni ed ha scontato poco più di 7 dei 16 anni di reclusione a cui è stato condannato nel dicembre del 2015, per l’omicidio della sua ex fidanzata Chiara Poggi.

A quasi 16 anni dal delitto di Garlasco, uno dei fatti di cronaca con maggiore rilevanza mediatica degli ultimi decenni, la vicenda continua a far molto discutere.

La signora Rita Preda, mamma di Chiara Poggi, recentemente aveva espresso tutto il suo disappunto per il permesso ottenuto da Stasi.

Per lei è assurdo che dopo così poco tempo, colui che è stato ritenuto come unico responsabile per la morte di sua figlia possa già uscire dal carcere, nonostante non abbia nemmeno mai confessato. Inoltre, a lasciare interdetta la famiglia di Chiara, il fatto di aver appreso dalla notizia solo attraverso i media.

Cosa ha detto Alberto Stasi ai giornalisti di Telelombardia

Ogni mattino Alberto Stasi esce dalla sua cella del carcere di Bollate, sale su un’auto e viene accompagnato in un’azienda lombarda dove svolge attività contabile e amministrativa.

Dure le prescrizioni per il 39enne sugli orari di uscita e rientro in carcere, sui mezzi che può utilizzare e addirittura sulle strade che può percorrere.

Appresa la notizia, gli inviati di Telelombardia si sono appostati fuori dal cercare di Bollate ed hanno intercettato Stasi mentre usciva per recarsi a lavoro.

Abbigliamento casual il suo, uno zainetto in mano e la consueta fretta di chi si reca a lavoro presto al mattino.

I giornalisti hanno cercato di avvicinare il 39enne e di porgli alcune domande, alle quali però Stasi non ha risposto, se non con un netto: “Non posso parlare, ho delle prescrizioni da rispettare“.