Il Coronavirus ha colpito anche il convento don Orione che si trova a Tortona in provincia di Alessandria. Tutte le suore sono risultate positive ed una è morta.

Una situazione davvero difficile quella che stanno vivendo i cittadini di Tortona in provincia di Alessandria.

Sono risultate positive tutte le suore della Casa Madre delle Piccole Suore Missionarie della Carità di don Orione. Le religiose sono state ricoverate in ospedale e sottoposte a tampone che ha dato a tutte esito positivo.

La suora più grave aveva 88 anni ed è morta ieri. L’allarme era scattato da giovedì scorso. Il sindaco di Tortona, Federico Chiodi aveva spiegato:

“Abbiamo ricevuto una segnalazione dalla casa madre e abbiamo subito contattato l’Asl e l’Unità di Crisi“.

Il coordinatore Mario Raviolo, è intervenuto di persona sul posto, trasportato in elicottero dai carabinieri. Nelle ore successive le religiose sono state ricoverate nell’ospedale di Tortona, dove le condizioni per un paio di loro sono peggiorate.

La Casa Madre delle suore del Convento don Orione dovrà essere sanificata, tre suore erano in condizioni critiche e sono state ricoverate negli ospedali di Alessandria e Novi Ligure, poi dopo essere state stabilizzate sono state trasferite nell’ospedale di Tortona.

Le 23 suore asintomatiche sono state messe in quarantena in una struttura che ha messo a disposizione la Congregazione orionina, il personale invece è stato posto in quarantena domiciliare. In totale sono 5 dipendenti.