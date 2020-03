Alessandro Di Battista di nuovo genitore con Sahra Lahousnia: è un maschietto Alessandro Di Battista, deputato del movimento 5 stelle, e la sua consorte Sahra Lahousnia diventeranno nuovamente genitori: di nuovo un maschietto

Alessandro Di Battista, deputato del movimento 5 stelle, diventerà nuovamente genitore. La moglie, Sahra Lahousnia, aspetta nuovamente e, analogamente al primo, anche qeusta volta sarà un maschietto. L’annuncio è stato fatto da Alessandro Di Battista sui social, come anche l’annuncio del sesso, che è stato fatto attraverso un video.

Il video vede rafigurati Alessandro Di Battista con il suo primo figlio, Andrea Di Battista, e un palloncino nero. Come va di moda, in questi ultimi anni tra i più famosi, si è diffuso questo metodo simpatico di mostrare al proprio pubblico il sesso di una figlio che ancora non è nato. Lo vediamo, infatti, in diversi profili Instagram. Calciatori, influencer e fashion blogger: tutti utilizzano questo metodo per far sapere al loro pubblico quale saarà il sesso del loro bambino.

Il gioco consiste nel mettere all’interno del palloncino dei coriandoli di colore rosa o azzurro e, mantendo l’effetto sorpresa, farlo esplodere. Nel caso di Alessandro Di Battista, quindi, abbiamo visto uscire una manciata di coriandoli azzurri, che sta a significare che il figlio sarà un maschietto. La reazione del bambino è stata tenerissima. Infatti, aveva già espresso all’inizio del video di voler un fratellino, piuttosto che una sorellina.

Alessandro Di Battista e Sahra Lahousnia sono legati ormai dal 2017, anno in cui è nato il loro primo figlio. La donna, come si deduce dal nome, è di origine Franco-Algerina. La ragazza si è inoltre laureata nell’università di Sorbona e ha frequentato un Erasmus presso l’università La Sapienza di Roma e, sempre nella capitale, presso l’università Tor Vergata, ha frequentato un master in Economia. I due, al momento, convivono insieme a Roma.

Insomma, anche se questi sono momenti un po’, sicuramente fa bene leggere di queste belle notizie che, alla fine, scaldano il cuore. Riusciamo a capire come la vita vada avanti, nonostante le tante difficoltà che possiamo incontrare.