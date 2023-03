Intervistata dai giornalisti de Il Resto Del Carlino, la signora Monica Marchioni ha commentato la confessione fatta da suo figlio Alessandro Leon Asoli davanti ai giudici della Corte d’Appello. A circa due anni dalla sera in cui avvelenò lei e il suo compagno, provocando il decesso di quest’ultimo, il ragazzo ha confessato e ammesso ciò che ha fatto.

Era la sera del 15 aprile del 2021 e quella che doveva essere una normale serata in famiglia, si era trasformata in tragedia. Alessandro, 20enne della provincia bolognese, aveva preparato della pasta al salmone per sua mamma e per il compagno.

Alla pietanza, però, aveva aggiunto una dose fatale di nitrato di sodio, sostanza chimica che, se ingerita, provoca il decesso in pochi minuti.

Lo aveva fatto, si è scoperto dopo, per togliere la vita a sua mamma e accedere all’eredità.

Il patrigno, che aveva mangiato tutto il suo piatto per compiacere il figlio della sua compagna, ha iniziato a stare male dopo pochi minuti, per poi spegnersi per sempre.

La donna, che invece aveva mangiato solo un boccone di quella pasta, era riuscita a sopravvivere.

La reazione della mamma di Alessandro Leon Asoli dopo la confessione

Fino ad oggi, il 21enne non aveva mai confessato e ammesso ciò che aveva fatto. Poi, martedì, il colpo di scena.

Alessandro, davanti ai giudici della Corte d’Appello del Tribunale di Bologna, ha preso la parola ed ha ammesso tutto quanto, chiedendo perdono per quello che ha fatto.

Quasi immediata la reazione di sua mamma Monica, che fino a questo momento aveva sempre dichiarato di non riconoscere più in Alessandro suo figlio e di non pensare minimamente ad un perdono.

Raggiunta da Il Resto del Carlino, la donna ha raccontato di non essere andata in aula l’altro giorno per tutelarsi. Quando ha sentito la notizia della confessione di suo figlio, però, ha avuto un malore.