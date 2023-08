Aveva 46 anni Alessandro Mescia, l’uomo originario di Samarate, in provincia di Varese, in Lombardia, che ha perso la vita cadendo da un dirupo. Appassionato di trekking e di running, era intento a fare un’escursione in Val Sermenza, in Piemonte. Purtroppo un passo falso ne ha causato l’improvviso decesso. A nulla sono valsi i tentativi di chi lo ha soccorso di salvare la sua vita.

Il 46enne di Samarate, in provincia di Varese, si trovava in Val Sermenza per un’escursione. Stava camminando quando, per cause da chiarire, è caduto in un diruto. Lascia la moglie e una figlia. Nel quartiere dove viveva era molto conosciuto.

Viveva, infatti, nel quartiere di San Macario a Samarate: era appassionato di running, dava una mano in oratorio e spesso organizzava insieme ad altri residenti delle feste di rione, delle corse campestri e altri eventi.

A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori del 118 e degli operatori del soccorso alpino intervenuti nella mattinata di venerdì 18 agosto nella speranza di recuperarlo. Anche l’intervento di un elicottero è risultato vano.

Tanti i tentativi di rianimare il 46enne, che purtroppo ha perso la vita per le lesioni riportate, troppo gravi. I medici intervenuti sul luogo della caduta non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Alessandro Mescia era molto conosciuto nel quartiere di Samarate dove viveva con la moglie e una figlia

Enrico Puricelli, sindaco di Samarate, dove il runner di 46 anni viveva con la moglie e la figlia, ha ricordato il concittadino in un commovente post su Facebook, che esprime il cordoglio di tutta la comunità.

Ciao grande uomo, ora ci guarderai da lassù. Riposa in pace Alessandro!

La comunità, intanto, si è stretta alla famiglia in questo momento di profondo lutto, per supportare la moglie e la figlia del runner, ma anche tutti i famigliari e gli amici che gli hanno voluto bene.