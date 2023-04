Si chiamava Alessandro Nordio l’uomo di 54 anni trovato senza vita nella sua casa di Borgo San Giovanni, vicino Chioggia. A lanciare l’allarme sono stati i colleghi della cooperativa con cui collaborava ormai da qualche tempo. Non vedendolo arrivare e non avendo sue notizie si sono preoccupati. Alessandro Nordio viveva, infatti, da solo. Un malore non gli ha dato scampo.

Alessandro dovrebbe aver avuto un malore nella notte tra mercoledì e giovedì. L’uomo, che avrebbe dovuto compiere 55 anni il prossimo 22 aprile, viveva da solo in un appartamento di Borgo San Giovanni.

I colleghi della cooperativa sociale per cui lavorava da qualche tempo si sono preoccupati non vedendolo arrivare al lavoro giovedì mattina. Avevano iniziato a chiamarlo, senza ottenere risposta. Così hanno allertato i parenti. Uno dei fratelli è corso a casa sua, ma era già troppo tardi.

Il fratello di Alessandro, quando è entrato nella sua casa di Borgo San Giovanni, ha trovato il corpo ormai senza vita del 54enne. Non ha potuto far nulla per lui. Probabilmente un malore durante la notte lo ha portato via all’affetto dei suoi cari.

Nell’ultimo mese altre quattro volte si sono sono verificati decessi analoghi di uomini single, trovati senza vita nel loro appartamento: persone che vivevano da sole e che non hanno potuto chiedere aiuto a nessuno. Sandro Schiavon, Massimo Bonaldo, Alfredo Giulio e Antonello Chiereghin e, adesso, anche Alessandro Nordio.

Sandro Marangon, assessore al Sociale del Comune di Chioggia, ha lanciato un appello per aiutare chi vive da solo a non isolarsi ancora di più, correndo rischi anche importanti in caso di malore improvviso:

