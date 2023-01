Purtroppo per loro non c'è stato nulla da fare

Si chiamavano Alessandro Polato e Maria Chiara Guida i due ragazzi appena 20enni che hanno perso la vita in strada, a causa di un sinistro che non ha dato loro scampo. Tutto è accaduto domenica 8 gennaio 2023 a San Donà: lei lavorava da Intimissimi, lui era capo scout. I soccorritori non hanno potuto far nulla per salvare le loro vite.

Maria Chiara Guida aveva 20 anni, Alessandro Polato 23 anni. Entrambi hanno perso la vita in un sinistro a San Donà. L’auto all’interno della quale viaggiavano è finita sul guardrail, dopo che l’autista ha perso il controllo del mezzo. L’asfalto era bagnato dalla pioggia.

Con loro sulla stessa auto c’erano anche altri tre amici, che hanno riportato lesioni non gravi durante l’impatto. Secondo quanto riportato da fonti sanitarie, gli altri occupanti della Seat Ibiza azzurra non sarebbero in pericolo di vita.

Tutto è accaduto intorno alle ore 20, in via Lungo Piave Superiore, all’altezza del civico 5. I due ragazzi deceduti si trovavano nei sedili posteriori, parte dell’auto squarciata dall’asta di metallo. La parte anteriore della Seat Ibiza, invece, è rimasta quasi del tutto intatta.

Uno dei residenti della zona sentendo il forte boato a seguito del sinistro ha immediatamente chiamato i soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mestre e i sanitari del 118.

Alessandro Polato e Maria Chiara Guida sono deceduti subito, a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di salvare le loro vite

Quando i soccorritori del 118 sono arrivati hanno subito capito che per i due ragazzi 20enni, entrambi residenti a San Donà, non c’era più niente da fare.

Un testimone che abita a poche decine di metri dal luogo del sinistro ha detto di aver sentito un forte rumore. Uscito di casa per controllare cosa fosse accaduto, già immaginava l’ennesimo sinistro su quel tratto di strada. La Polizia continua a indagare per ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto.