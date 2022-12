Una triste vicenda che è accaduta a Castelvetro, in provincia di Modena, precisamente tra via Statale e via Ossi. Alessandro Santachiara, 38 anni, ha perso la vita mentre era a bordo del suo scooter. Tra poco sarebbe diventato papà di una bambina.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. La prima ipotesi, dopo le indagini, è che Alessandro Santachiara a bordo dello scooter e il conducente della Dacia Duster, con la quale si è scontrato, stessero procedendo nello stesso senso di marcia.

Forse un’incomprensione tra i due, il futuro papà 38enne che aveva segnalato il sorpasso, mentre il conducente della vettura svoltava a sinistra. Per il momento si tratta solo di un’ipotesi, gli agenti delle forze dell’ordine stanno cercando di indagare e di ricostruire il sinistro stradale anche grazie al’aiuto delle telecamere di sorveglianza della zona.

Purtroppo, dopo lo scontro, lo scooter di Alessandro è finito contro un muretto. È stato subito lanciato l’allarme e sul posto sono accorsi tempestivamente gli operatori sanitari del 118. Quest’ultimi hanno cercato di fare il possibile per rianimare il 38enne, ma alla fine sono stati costretti ad arrendersi. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

Alessandro Santachiara viveva nel comune di Quattro Castella, insieme alla moglie, con la quale si era unito in matrimonio nel mese di maggio scorso. I due erano in attesa di abbracciare la loro bellissima bambina, che ora arriverà al mondo senza poter sentire l‘abbraccio del suo papà.

La notizia ha sconvolto tutti coloro che lo conoscevano, soprattutto la moglie incinta, che non ha appena ha appreso la notizia, è stata colpita da un improvviso malessere. È stata accompagnata in ospedale e tenuta sotto controllo in via precauzionale.

I post di addio per Alessandro Santachiara

Tanti i messaggi apparsi sui social, dopo la tristissima notizia:

Gli dicevamo sempre che era il nostro figlioccio. Abbiamo condiviso con lui innumerevoli produzioni televisive, sempre con professionalità ma anche allegria, pochissime persone nella mia vita hanno avuto il potere di mettermi subito di buonumore, cosa che succedeva sempre con lui. Avevamo insieme un nuovo progetto per gennaio e io non vedevo l’ora. Mi mancherà. E comunque non è giusto. ❤️❤️❤️.