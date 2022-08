Sul caso della morte di Alessia e Giulia Pisanu, i testimoni raccontano cosa è successo negli ultimi istanti di vita delle due sorelle. Una di loro, a quanto pare, non era in sé, forse per il furto subito di un telefono cellulare. Una delle due avrebbe tentato di salvare l’altra dai binari, prima che il Frecciarossa arrivasse.

Una delle due sorelle, originarie di Madonna di Castenaso, in provincia di Bologna, voleva salvare l’altra. Sono morte insieme, intorno alle 6 del mattino, travolte da un treno Frecciarossa diretto a Milano. Le forze dell’ordine hanno già ascoltato tutte le persone presenti, valutando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Uno di loro ha raccontato di aver gridato, come tutti gli altri nel tentativo di salvarle:

Ero vicino al distributore delle bevande e si è avvicinata una ragazza bellissima vestita di nero. Mi ha chiesto qualcosa e mi ha detto che le avevano rubato tutto e che non aveva più nulla. Poi si è allontanata verso l’altra ragazza che aveva uno spolverino verde e gli stivali in mano.

La Questura di Rimini, diretta da Rosanna Lavarino, lavora ora su due ipotesi. La prima è che le due sorelle possano aver tentato il suicidio, attraversando i binari e fermandosi sulle rotaie dove era in arrivo il Frecciarossa.

La seconda ipotesi, invece, parla di un possibile tentativo di salvataggio di una delle due. Una delle due sorelle era alticcia e non si è accorta di essere sui binari. L’altra avrebbe tentato di salvarla: il macchinista del Frecciarossa ha detto che una delle due è sbucata all’improvviso.

Alessia e Giulia Pisanu, tanti testimoni in stazione per raccontare la tragica morte delle due sorelle

A volte credo che mia sorella sia la mia unica ragione di vita.

Queste le parole di una delle due sorelle sui social, mentre la pagina Facebook del Comune di Castenaso è a lutto per la tragica scomparsa: