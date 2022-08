Selfie, foto, dediche: Alessia e Giulia Pisanu, sorelle e migliori amiche, proprio sui social network raccontavano il loro rapporto speciale. Due ragazze di 17 e 14 anni legate non solo da legami di sangue, ma anche da una profonda amicizia. Erano sempre insieme, sempre inseparabili, fino, purtroppo, agli ultimi istanti di vita.

Alessia e Giulia sono rimaste mano nella mano fino alla fine, fino a quando un treno Frecciarossa diretto a Milano le ha travolte alla stazione di Riccione, mentre rientravano da una serata in discoteca, trascorsa ancora una volta insieme.

Sui profili social, le due ragazze postavano spesso foto di loro due insieme. Giulia e Alessia erano sorelle, ma anche migliori amiche. Come scriveva Giulia, che definiva sua sorella Alessia come la sua migliore amica, accompagnando la dedica con un cuore.

In un altro scatto pubblicato online, si vedono le due sorelle abbracciate e una dedica chiara e semplice:

A volte credo che mia sorella sia la mia unica ragione di vita.

Le sorelle Pisanu, che ne lasciano una terza maggiore, Stefania, spesso con loro, andavano al mare, a mangiare fuori, a ballare in discoteca. Ridevano e scherzavano insieme come tutte le adolescenti. Condividevano la passione per la musica e per il ballo, oltre che per la musica rap.

La comunità di Castenaso che le ha viste nascere e crescere è sotto choc. Tutti si stringono alla famiglia delle due sorelle.

Il Sindaco Carlo Gubellini riporta il dolore di una città intera.