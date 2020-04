Alessia Ferrante muore durante l’intervento di chirurgia estetica: aveva 37 anni Alessia Ferrante, nota influencer specialista in chirurgia plastica, è morta ieri pomeriggio durante l'intervento di liposuzione alle cosce. Ecco cos'è successo

Alessia Ferrante, nota influencer ed esperta chirurgia plastica è morta nel pomeriggio di ieri venerdì 10 aprile mentre si stava sottoponendo ad un intervento di chirurgia plastica. La 37 enne era molto nota anche per essere la figlia dell’ex calciatore di serie A, Renzo Ferrante

La donna si era presentata in clinica, dove aveva già subito moltissimi interventi, quando dopo l’iniezione del farmaco anestetico ha avvertito un malore ed è andata in arresto cardiaco. La donna si doveva sottoporre ad un intervento di liposuzione alle cosce per togliere il tessuto adiposo

Il chirurgo plastico Francesco Reho, nonché titolare del poliambulatorio, ora è formalmente indagato per omicidio colposo. Come riporta Repubblica, ha fornito ai carabinieri la sua versione dei fatti. La donna era pratica di chirurgia plastica e un altro intervento era stato effettuato a Monopoli nell’ottobre 2019, in quell’occasione era andato tutto bene

Alessia Ferrante su Instagram contava ben 106k follower e nei suoi post parlava spesso di chirurgia plastica e in numerose foto si mostrava negli studi estetici. Da quanto si apprende era specializzata in chirurgia plastica e medicina estetica e Laser, lavorava in diverse regioni di Italia tra cui Lombardia, Puglia, Piemonte e Lazio e operava anche in Svizzera

L’ultimo post dell’influencer risale proprio a ieri, probabilmente la foto è stata scattata prima di sottoporsi all’intervento

Il padre, che ora è allenatore delle giovanili dell’Unione calcio Bisceglie ha la vicinanza dei del club e di tutto il mondo del calcio biscegliese. In una nota del Bisceglie calcio, che gioca nel campionato di serie C, è possibile leggere:

“A Renzo, bandiera storica del calcio biscegliese e dirigente responsabile del nostro settore giovanile, va il nostro più grande abbraccio”