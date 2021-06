Alessia Genovese è morta. Non ce l’ha fatta la ragazza di 25 anni malata da quando era bambina, ma che si è riuscita a laureare in tempo prima che il suo cuore smettesse di battere. Si trovava in ospedale ricoverata quando ha conseguito la laurea, nonostante tutte le difficoltà. Ha coronato il suo sogno prima di dire addio per sempre alla vita, con coraggio e determinazione, come sempre

Alessia era malata sin da bambina. Una terribile malattia l’ha accompagnata per tutta la sua vita. Ma negli ultimi tempi le sue condizioni di salute erano peggiorate: la distrofia le aveva causato dei problemi motori e aveva anche perso la capacità di parlare.

La mamma di Alessia racconta:

È stata convocata per il trapianto l’8 aprile 2020 perché il suo cuore era molto compromesso anche se la cardiopatia è emersa nel 2017. Prima dell’intervento di trapianto nonostante le sue problematiche motorie derivate dalla distrofia, ha portato avanti con grande dignità la sua carriera scolastica. Era una ragazza intelligente, che parlava perfettamente lo spagnolo e l’inglese e in modo ottimo anche il portoghese. Al classico aveva studiato latino e greco e ha un animo molto sensibile, interessato alla vita spirituale anche perché i problemi fisici le hanno limitato la vita. Ha anche fatto dei viaggi, sempre con la mia angoscia di fondo. Era giusto che vivesse delle esperienze come se avesse una vita normale, è stata in Spagna Danimarca Germania e Portogallo.

Alessia Genovese è morta, anche Alberto Angela l’aveva incoraggiata a non mollare

Il noto divulgatore scientifico Alberto Angela l’aveva supportata, con un video messaggio di incoraggiamento, che forse l’ha aiutata a coronare il suo sogno prima di morire.

