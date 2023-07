La Procura ha acquisito la cartella clinica di Alessia Puglielli, la donna di 40 anni originaria di Sulmona che ha perso la vita improvvisamente. Si trovava ricoverata in ospedale a Roma, perché nei giorni scorsi aveva lamentato un malore. I medici avevano disposto il suo ricovero, ma le sue condizioni di salute si sono presto aggravate. Fino al decesso, sul quale ora si indaga per conoscerne le cause.

Alessia Puglielli aveva 40 anni ed era originaria di Sulmona, in provincia de L’Aquila, in Abruzzo. Sabato scorso il suo cuore si è fermato per sempre mentre si trovava ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma.

Nei giorni scorsi aveva accusato un malore. Era andata al pronto soccorso e qui era stata subito ricoverata con urgenza. Avrebbe avuto due arresti cardiaci. Poi il suo cuore si è fermato e non è più ripartito, nonostante i tentativi dei sanitari di salvarle la vita.

La Procura ha già acquisito la cartella clinica con tutta la documentazione medica della donna. Le sue condizioni di salute erano già gravi. Nelle prossime ore i medici legali eseguiranno l’autopsia, così da scoprire le cause del suo decesso.

La salma al momento è ancora a disposizione della magistratura di Roma per tutti gli accertamenti del caso. Si dovrà capire cosa è successo dal 4 luglio, giorno nel quale è stata ricoverata, fino all’8 luglio, in cui ha perso la vita. Per quattro giorni è rimasta in rianimazione in gravi condizioni.

Purtroppo Alessia Puglielli non ce l’ha fatta: ha perso la vita, aveva solo 40 anni

Alessia Puglielli era originaria di Sulmona. Da tempo si era trasferita dalla sua città di origine a Montesilvano, in provincia di Pescara, sempre in Abruzzo. Poi era andata a Roma per seguire il fidanzato.

Aveva lavorato in ambito del fitness, come esperta di attrezzature sportive. Era anche una traduttrice.