Era uscito in moto con un amico, Alessio Albini, quando è caduto in un dirupo di 70 metri: inutili per lui i soccorsi

Si chiamava Alessio Albini il giovane di soli 22 anni, che nel pomeriggio della scorsa domenica ha perso la vita in un drammatico incidente in moto. Si trovava insieme ad un amico sulle montagne vicino a Como, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto in un dirupo di diverse decine di metri. Soccorso in poco tempo, non ce l’ha fatta a sopravvivere.

La passione per le due ruote e il bel tempo di questo inizio di ottobre aveva spinto Alessio, 22enne di Vercana, piccolissimo comune della provincia di Como, ad uscire domenica mattina insieme ad un suo amico per un giro in moto.

Intorno alle 13:00, però, è successo l’impensabile. Il 22enne, mentre percorreva le strade di montagna tra Livo e lo stesso Vercana, ha perso l’equilibrio ed è caduto in una scarpata.

Il primo ad accorgersi e a vedere con i propri occhi quello che era successo è stato proprio il suo amico. Si è fermato ed ha provato a chiamare Alessio, che però non rispondeva più.

Immediata la chiamata del giovane ai soccorsi. Sul posto, in poco tempo, sono arrivati i Vigili del Fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino di Dongo e un elisoccorso del 118 partito da Sondrio.

Dopo le veloci ricerche, il corpo e la moto di Alessio sono stati individuati al fondo del dirupo alto circa 70 metri. Le operazioni di recupero sono andate avanti per qualche minuto, poi immediatamente è stato trasportato in ospedale.

Le condizioni drammatiche di Alessio non hanno permesso ai dottori di fare qualsiasi cosa per salvargli la vita. Intorno alle 15:00 gli stessi medici ne hanno constatato il decesso.

Alessio Albini e il destino identico a quello del papà

Alessio Albini aveva deciso di seguire le orme del papà Angelo, che lavorava nel settore edile. Anche lui, infatti, lavorava come muratore.

Non solo il lavoro ha legato per sempre Alessio e suo papà Angelo.

L’uomo, infatti, 10 anni fa perse la vita in circostanze tristemente simili a quelle che oggi hanno portato via lo stesso Alessio.

Il signor Albini era intento al trasporto di alcuni mezzi di lavoro, quando precipitò anche lui in un dirupo sulle stesse montagne nel comasco.