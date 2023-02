Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far niente per lui

I soccorritori non hanno potuto far niente per l’uomo di 46 anni noto vocalist dei locali del Veneziano. Alex Bianchi ha un malore mentre si trova nella sua camera d’hotel. Purtroppo il suo cuore si è fermato e a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di salvargli la vita. Il malore è avvenuto dopo una serata di festa trascorsa con gli amici.

Domenica 5 febbraio Alex Bianchi è deceduto nella sua camera prenotata presso l’hotel Trieste a Mestre, per cause del tutto naturali. Il 46enne aveva appena trascorso una serata di festa insieme ad alcuni suoi amici, che aveva poi salutato per ritornare in albergo.

Arrivato in camera, però, l’uomo ha avuto un malore improvviso che, purtroppo, non gli ha dato scampo. Nella serata di domenica 5 febbraio il suo cuore si è fermato per sempre. Ad allertare i soccorsi, un’amica che era con lui.

Secondo quanto riferito dalla donna, il noto vocalist dei locali del Veneziano a un certo punto ha smesso di parlare e di rispondere alle sue domande. Lei ha chiamato subito il 118: i soccorritori sono arrivati in ambulanza e hanno provato a rianimarlo.

Per il 46enne, però, non c’è stato niente da fare. Il suo cuore si è fermato per sempre. Sul luogo sono anche intervenuti gli agenti di Polizia del Commissariato di Mestre, che hanno fatto un sopralluogo. Ma il decesso è avvenuto per cause naturali.

Alex Bianchi, malore in albergo a Mestre: addio al noto vocalist dei locali veneziani

L’uomo era molto conosciuto a Venezia: era un famoso vocalist, amante delle feste e della movida. Era solito organizzare serate ed eventi. Tanti gli amici che sui social hanno deciso di salutare quell’uomo dal carattere buono, un vero amico.

Tante le persone che non si capacitano ancora del fatto che Alex non c’è più. La data del funerale non è ancora stata fissata.