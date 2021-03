Lo scorso 30 aprile uccise il padre Giuseppe in seguito alle continue violenze commesse sulla madre. Ed oggi, Alex Pompa, 20 anni, è agli arresti domiciliari nella propria abitazione a Collegno, in provincia di Torino. Rischia 20 anni di carcere con l’ipotesi di accusa di omicidio volontario aggravato dal grado di parentela.

Sei l’unico che ascolta. Devi intervenire in modo drastico. Qui rischiamo tutti la vita.

È questo il messaggio che Alex e il fratello avevano scritto allo zio la sera dell’omicidio del padre. Dopo qualche ora, però, il delitto. Dopo aver commesso l’omicidio, molti compagni di classe di Alex si sono offerti per ospitare il ragazzo nelle proprie abitazioni per scontare gli arresti domiciliari. Infatti, per il giudice sarebbe stato traumatico per Giuseppe tornare nella casa in cui è stato commesso il delitto.

A giugno, invece, dalla casa di un suo amico ha svolto gli esami di maturità. Proprio in quella occasione Alex ha ricevuto una chiamata dall’ex ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina la quale telefonò al giovane ragazzo per salutarlo e sostenerlo. Dopo l’esame di maturità, Alex Pompa si è iscritto all’università.