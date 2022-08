Ennesima, potenzialmente tragica disavventura per Alex Zanardi. Nella giornata di ieri, nella villa di Noventa Padovana in cui l’ex campione di Formula 1 e paraolimpico è in degenza, è scoppiato un grave incendio. I pompieri sono subito intervenuti sedando le fiamme, ma per precauzione e per l’eventualità che i macchinari a cui è attaccato siano rimasti danneggiati, il 56enne è stato trasferito d’urgenza.

La vita ha deciso di mettere Alex Zanardi di fronte ad un’altra sfida.

Nel 2001, durante una gara di automobili, rimase vittima di un brutto incidente che rese necessaria l’amputazione di entrambi i suoi arti inferiori. Dopo 16 interventi e 7 arresti cardiaci, il campione riuscì a sopravvivere miracolosamente.

Da lì, con impegno, coraggio e strepitosa costanza ha iniziato una carriera da atleta paraolimpico leggendaria, riuscendo a vincere 4 medaglie d’oro e 2 d’argento alle paraolimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016.

Nel giugno del 2020, poi, un’altra tragedia. Mentre partecipava una staffetta di beneficenza in handbike a Pienza, è rimasto coinvolto in un incidente, perdendo il controllo del mezzo e scontrandosi con un camion.

Le sue condizioni sono apparse subito drammatiche, ma anche in questo caso, dopo svariati interventi, è riuscito a sopravvivere.

Sebbene siano passati più di due anni da quel tragico incidente, Alex Zanardi è ancora fortemente provato e, come al solito, ce la sta mettendo tutta per riprendersi il più possibile.

Incendio nella casa di Alex Zanardi

Dopo svariati ricoveri in centri specializzati, è stato trasferito a casa sua a Noventa Padovana, dove ha potuto contare sempre sulla vicinanza e il supporto della sua splendida famiglia.

Ieri, in una giornata che pareva come tante altre, è successo qualcosa di molto grave. Probabilmente per un cortocircuito all’impianto fotovoltaico, all’interno della abitazione si è divampato un grave incendio.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco sul posto, che hanno subito sedato le fiamme. Queste ultime, tuttavia, hanno provocato ingenti danni alla casa.

La paura è subito stata per i macchinari ai quali è attaccato l’ex pilota. Macchinari che lo stanno aiutando nel suo lungo e faticoso percorso verso il recupero.

In via precauzionale, è stato deciso di trasferire il campione in un centro medico di Vicenza, dove resterà dopo aver svolto tutti i controlli necessari e finché l’ordine nella stessa casa non sia stato ristabilito.