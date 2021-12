Amazon ha dovuto correre ai ripari e aggiornare subito il suo sistema di assistente vocale, dopo una sfida pericolosa lanciata a una bambina. Secondo quanto detto dalla mamma, si trattava di un invito davvero pericoloso di Alexa, di mettere una moneta nella presa elettrica. Ecco la ricostruzione di un fatto davvero molto grave.

La storia è stata racconta dalla mamma di una bambina inglese di 10 anni, che aveva chiesto ad Alexa di proporle una sfida. L’assistente vocale ha pensato di chiederle di fare una challenge davvero molto pericolosa.

Alexa ha detto alla piccola di inserire un caricabatterie dello smartphone a metà nella presa elettrica e toccare i poli esposti con una moneta. Kristin Livdahl, la mamma, su Twitter ha raccontato l’accaduto.

Stavamo affrontando delle sfide fisiche proposte da un’insegnante di educazione fisica su YouTube. E lei ne voleva solo un’altra.

La cassa Echo connessa al dispositivo Alexa ha deciso di proporre alla bambina una sfida trovata sul web, la Penny Challenge che è molto diffusa da un anno su TikTok e altri social. Un gioco che può essere pericoloso, visto che si può avere una scossa o si possono provocare cortocircuiti e incendi.

Alexa e la moneta nella presa elettrica: per fortuna la mamma era accanto alla ragazzina di 10 anni

Kristin Livdahl, sentite le parole di Alexa, come ha raccontato lei stessa, ha urlato ad Alexa che no, non l’avrebbero fatta. Certa che sua figlia, che è molto intelligente, non avrebbe mai fatto niente del genere.

Ora la Penny Challenge è sparita da Alexa. Mentre Amazon ha annunciato di aver aggiornato il dispositivo di intelligenza artificiale affinché in futuro non accadano più cose del genere. Anche perché potenzialmente è un fatto davvero grave e pericoloso. E se la mamma non fosse stata lì e la bambina avesse accettato?