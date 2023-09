All’età di 16 anni Aliyah Freya Macatangay ha perso la vita in strada a Trento, in via Venezia. Stava viaggiando a bordo del suo monopattino, quando è avvenuto uno scontro con una moto che sopraggiungeva. La sua corsa è finita sull’asfalto. Purtroppo la giovanissima ragazza, appena adolescente, non ce l’ha fatta. Così come non ce l’ha fatta il centauro, che aveva 22 anni.

Aliyah Freya Macatangay è la giovane ragazza di 16 anni che ha perso la vita a Trento. Era nata nelle Filippine nel 2007 ed era da tempo residente nella città di Trento. Stava viaggiando sul suo monopattino a Trento, in via Venezia, quando improvvisamente ha avuto un sinistro terribile.

Un centauro che sopraggiungeva con la sua moto l’ha colpita in pieno, trascinandola per qualche metro sull’asfalto. Poi la giovane ragazza è stata sbalzata oltre il muretto del parcheggio vicino. Il monopattino si è spezzato in due.

Aliyah Freya Macatanga stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Stava spingendo il monopattino per attraversare in via Venezia, nel capoluogo trentino. Anche il motociclista, Federico Pezzè, di 22 anni, ha perso la vita, una volta arrivato in ospedale.

Il sinistro ha avuto luogo intorno alle ore 21.20 di giovedì 28 settembre 2023, in via Venezia all’altezza di via Corallo, vicino a un ristorante e a un distributore di benzina. Sul luogo sono arrivati subito i sanitari del 118 e gli agenti di polizia locale, che dovranno ricostruire quanto accaduto.

Secondo quanto è emerso, Aliyah Freya Macatanga stava attraversando la strada con il suo mezzo elettrico. Il 22enne, che arrivava con la sua moto, non l’ha vista e l’ha travolta in pieno. Forse andava troppo veloce.

L’adolescente ha perso la vita sul colpo. Il centauro ha finito la sua corsa contro il guardrail. Subito le condizioni di entrambi sono apparse disperate ai soccorritori chiamati dai presenti.