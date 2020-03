Allerta meteo in 10 regioni, torna l’acqua alta a Venezia Scatta l'allerta meteo in 10 regioni per forti piogge con possibili nubifragi, rischio esondazione di corsi d'acqua, nevicate e tempeste di vento.

Scatta l’allerta meteo in 10 regioni per forti piogge con possibili nubifragi, rischio esondazione di corsi d’acqua, nevicate e tempeste di vento. A Venezia torna l’acqua alta. Una perturbazione di origine atlantica ha provocato abbondanti nevicate sull’arco alpino occidentale, le temperature sono in diminuzione ma il peggio deve ancora arrivare. Nel nostro Paese si sta formando un pericoloso ciclone, in 10 regioni è scattata l’allerta meteo della Protezione Civile. Nelle prossime ore potrebbe tornare l’acqua alta a Venezia. La situazione meteorologica, secondo gli esperti meteo, è destinata a subire un ulteriore e deciso peggioramento a causa di un vortice di alta pressione che già in queste ore sta provocando una fase di maltempo per la quale la Protezione Civile ha già disposto un’allerta arancione e una gialla. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso sulle condizioni metereologiche in 10 regioni in particolare. L’allerta meteo riguarda il Veneto, l’Emilia Romagna, la Lombardia, la Toscana, le Marche, l’Umbria, il Lazio, l’Abruzzo e il Molise. Il maltempo nella giornata di domani 3 marzo, si è estenderà sul resto dell’Italia. Sul Veneto è stata emanata l’allerta arancione per rischio idrogeologico, in Emilia Romagna e in Lombardia l’allerta è gialla. Allerta gialla anche su tutta la Liguria, sulla Toscana settentrionale, sui bacini del Lazio, sull’Umbria, sul Molise e sui settori occidentali dell’Abruzzo. Gli esperti meteo prevedono forti piogge sulla Liguria, sulla Lombardia e in Veneto. Possibili nevicate fino a quota 400 metri sul basso Piemonte. Potranno soffiare venti forti a burrasca sulle regioni della Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Sardegna, Toscana e Marche. Il maltempo si estenderà sull’Umbria, sul Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia. A Venezia è scattata l’allerta acqua alta a causa dei forti venti di Scirocco che si estenderanno sull’Adriatico.