Per ritrovare la bimba di 5 anni scomparsa nell’ex hotel Astor di Firenze, occupato da famiglie senza casa, e per sensibilizzare sul suo caso, allo Stadio Franchi l’associazione Penelope ha messo in piedi l’iniziativa “Tutti in campo per Kata“, per non far cadere l’attenzione sulla scomparsa della piccola bambina che potrebbe trovarsi in Perù. Portata via per uno scambio di persona.

Allo stadio Franchi di Firenze, nella giornata di domenica 27 agosto 2023, durante la partita della Fiorentina contro il Lecce, l’associazione Penelope ha promosso un’iniziativa per poter tenere alti i riflettori sulla storia di Kata, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa dal capoluogo toscano il 10 giugno scorso.

“Tutti in campo per Kataleya” è il messaggio che è stato diffuso allo stadio nella seconda giornata di campionato. Merito dell’associazione Penelope che si occupa di aiutare famiglie e amici di persone scomparse. E della Fiorentina, che ha accolto il loro appello.

Sono 78 giorni dalla scomparsa di questa bambina di 5 anni. I suoi grandissimi occhi neri sempre sorridenti, non possono essersi persi nel buio più cupo. E la sua voce non può essere diventata un silenzio assordante. Portare l’immagine di Kataleya allo stadio di Firenze, è per l’associazione Penelope un atto dovuto. Rappresenta la richiesta alla società civile, alla città di Firenze, ai tifosi, ai calciatori della Fiorentina e del Lecce, di scendere in campo, tutti uniti, per non dimenticare Kataleya. Sollevando un unico coro. Come solo le tifoserie sanno fare: Restituite Kataleya.

Tutti in campo per Kata, l’iniziativa allo Stadio Franchi di Firenze

L’associazione in una nota ha espresso anche il ringraziamento a tutti coloro che non si fermano nelle ricerche.