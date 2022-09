Alluvione Marche, la denuncia di Andrea per la morte del nonno: “Nessuno ci ha avvisato”

Per il giovane che ha perso il nonno le autorità potevano fare qualcosa per invitare i cittadini a salire ai piani alti delle abitazioni.

Tra le vittime dell’alluvione nelle Marche c’è anche il signor Fernando Olivi, 80 anni di Pianello di Ostra, uno dei comuni più colpiti.

Ad una settimana dal terribile evento, il nipote di Olivi, Andrea Chiappetta, ha rilasciato un’intervista a Fanpage dove ha ripercorso i terribili momenti di quella sera denunciando il fatto che nessuno li aveva avvisati di un evento di quella portata.

“Nessuno ci ha avvertito, il dato di base purtroppo è questo. Non c’è stato nessuno, tra comune, ispettori, Regione e Protezione civile, che ci abbia allertato, nemmeno un suono che ci avvertisse dell’emergenza per salire ai piani alti. Il tempo ce l’hanno avuto perché l’acqua qui viene dal monte e via via si sposta verso il mare. Noi siamo a Pianella di Ostra, quasi a metà strada, a circa 10 chilometri da Senigallia. Se si considera che la base del Misa sta verso Arcevia, il tempo l’hanno avuto, ma non c’è stato niente di tutto ciò” – ha detto il 32enne.

“Quel giorno l’istinto mi ha portato a pensare subito a mio nonno, che abitava al piano terra. È stato sommerso dall’acqua, che ha superato il soffitto di casa sua. Spero che qualcuno smentisca le parole dei politici. Non è vero che era un evento imprevedibile collegato ai cambiamenti climatici. Per me è negligenza e incuria, in primis, da parte del Comune. Tutto ciò deve portare alle dimissioni dei responsabili, facendo mea culpa” – la denuncia del giovane che ha raccontato anche di aver tentato invano di aiutare suo nonno.

“Non avevo il casco, non c’era la luce e con il rumore assordante dell’acqua ho fatto dietrofront sperando che qualcuno venisse ad aiutarci. Mi sono appellato anche ai social, oltre a chiamare le forze dell’ordine. Spero che si faccia luce su quello che è successo, perché l’allerta non è stata data, mi si chiude il cuore” – il suo racconto.

Insomma il dolore per non esser stato in grado di far nulla per salvare la vita a suo nonno è davvero forte.