Aperta un'inchiesta per stabilire le cause del decesso

Si indaga sul decesso di Alma Dal Co. La giovane di soli 33 anni stava facendo un’immersione a Pantelleria: era sulla sua più grande passione. Dopo essersi immersa nelle acque del mare siciliano, la 33enne non è più emersa. Quando sono andati a soccorrerla, purtroppo, per lei non c’era più niente da fare.

La ragazza di 33 anni era una biologa, fisica e ricercatrice veneziana dell’Università di Losanna. Purtroppo ha perso la vita durante un’immersione per una battuta di pesca subacquea, organizzata sull’isola di Pantelleria, nel pomeriggio di lunedì scorso.

Spesso la donna trascorreva le vacanze proprio sull’isola siciliana, dove i suoi genitori hanno una casa. Era uscita in barca con un amico, un sub esperto. Quando si è immersa, lui si è preoccupato, perché non la vedeva risalire. Subito le ha prestato soccorso, ma non c’è stato niente da fare.

I genitori della ragazza erano appena tornati a Venezia. La 33enne era rimasta sull’isola con l’amico e aveva organizzato un’immersione nella zona di Scauri, nella costa sud occidentale dell’isola, tra Punta Tre Pietre e Cala Nikà.

Il fondale era profondo circa 10 metri e si erano allontanati. Lui è riemerso, lei no e ha iniziato a cercarla. Ha trovato il corpo sul fondale, l’ha portata sulla barca, ha provato a rianimarla, ma senza riuscire a salvarle la vita. Era troppo tardi per lei.

La Procura di Marsala ha aperto un’inchiesta sul decesso di Alma Dal Co

La ricercatrice aveva studiato a Padova e in Svizzera. Faceva parte di un gruppo di ricerca, Dalcolab. Accanto al suo nome e alla sua foto si legge la sua biografia: