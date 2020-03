Amazon, si ferma: stop a consegne di prodotti non essenziali Anche il colosso dell'e-commerce cambia regole: Amazon, si ferma. Per un po' stop a consegne di prodotti non essenziali. Ecco le novità

Amazon si ferma per un po’: il colosso dell’e-commerce non consegnerà prodotti non essenziali. La decisione vale sia per l’Italia che per la Francia, gli ordini sono stati sospesi, l’obiettivo è quello di stringere ancora di più le misure per arginare l’emergenza da Coronavirus

Tuttavia, anche molti italiani, in questo periodo si sono affidati al colosso per fare acquisti online ed evitare di uscire di casa. Con Amazon Prime infatti molti prodotti sono disponibili in un giorno ed è facile fare resi e cambi dei prodotti

Anche il portavoce di Amazon Italia ha spiegato che questa nuova misura consentirà alla società, e a tutti i dipendenti dei centri logistici e di smistamento, di concentrarsi solo su quelle che al momento sono le necessità reali del Paese. In questi giorni inoltre, gli ordini sono saliti alle stelle ed è stato quasi impossibile gestire tutto in tempi rigorosi

I beni che sono ancora acquistabili e garantiti sono ciò che conceranno i generi alimentanti, articoli per l’igiene e la cura personale, prodotti per bambini e animali domestici, articoli sanitari e per la casa, forniture industriali e materiale scientifico. I prodotti non essenziali potranno essere acquistati ma solo dai rivenditori che non affidano le proprie consegne ad Amazon ma a corrieri esterni.

Tutti gli ordini effettuati prima del 21 marzo sono comunque garantiti e consegnati regolarmente, probabilmente ci sarà da attendere qualche giorno in più

Una misura ancora più stingente e che forse affossa ancora di più gli Italiani in questo periodo di crisi, ma necessaria per tutelare anche i corrieri e tutti i dipendenti dei centri logistici e di smistamento che stanno lavorando senza sosta da giorni