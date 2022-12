Non solo Ambra Orfei è in lutto, ma tutta la Riviera ricorda suo marito, Gabriele Piemonti. L’uomo, infatti, si è spento all’età di 61 anni. Una vita accanto all’erede della famiglia circense più famosa del nostro paese. L’imprenditore e gestore del locale storico Bikini di Cattolica ha avuto un malore improvviso che non gli ha dato scampo.

Gabriele Piemonti era il marito di Ambra Orfei. Da tempo gestiva un noto locale della Riviera romagnola ed era conosciuto da tutti quanti. Nel giorno di Santo Stefano, mentre si trovava a Milano, ha avuto un mancamento e non si è mai più svegliato.

Gabriele Piemonti era sposato con Ambra Orfei dal 2015 e dalla loro unione era nata una bambina, Ginevra, venuta al mondo nel 2011. Oggi viene pianto da tutta la sua famiglia e anche da tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Il vicesindaco di Cattolica, Alessandro Belluzzi, ha ricordato l’imprenditore sui social:

La notizia della scomparsa di Gabriele Piemonti mi lascia veramente senza parole, da oggi il mondo dell’intrattenimento notturno e non perde un vero e proprio punto di riferimento. R.I.P.

Anche il presidente del SILB FIPE Confcommercio Gianni Indino lo ha ricordato così:

Ciao Gabriele, con te se ne va un grande amico, un uomo che ha contribuito a fare le fortune della nightlife della nostra riviera, un uomo della notte, una persona perbene amata e rispettata da tutti, lasci in me e in chi ti ha conosciuto un grande vuoto.

Ambra Orfei in lutto per questa grave perdita che ha colpito la sua famiglia

Gabriele Piemonti e Ambra Orfei si erano sposati il 26 luglio del 2015. Un matrimonio molto chiacchierato, al quale hanno partecipato tantissimi vip come Anna Falchi, La Pina e Diego, Cristiana Cavalli, Bruno dei Fichi d’India.

Ma da tempo stavano insieme. E nel 2011 avevano già allargato la loro famiglia accogliendo una bambina che ora crescerà senza il suo papà.