Amelie Barker e Dylan Hughes La coppia con sindrome di Down, si reca al ballo scolastico per trascorrere una romantica serata. Ma non immaginavano che i loro compagni di classe li avrebbero fatti piangere. Ecco cosa è accaduto

Grazie agli sforzi di molte fondazioni e al lavoro inesauribile di molte famiglie, le persone con sindrome di Down si sentono sempre più incluse nella società. Ne è un esempio la notte speciale in cui una coppia con Down è stata dichiarata re e regina nella loro danza scolastica. Sia Amelie che Dylan hanno 16 anni.

Amelie Barker e Dylan Hughes hanno iniziato a frequentarsi a marzo. Si conoscono da quando erano solo bambini e i loro genitori lavoravano in una fondazione che sosteneva le famiglie con bambini con sindrome di Down.

Hanno sempre avuto una buona amicizia, ma quando hanno raggiunto l’adolescenza hanno iniziato a rendersi conto che volevano portare la loro relazione ad un altro livello.

Dylan gioca a rugby ed è nella sua squadra di nuoto del liceo. Dylan, come un gentiluomo, ha parlato con i suoi genitori e la madre di Amelie e ha spiegato che voleva invitarla ad un appuntamento.

Nonostante tutto è stata una vera sorpresa, ma hanno dato loro tutto il loro supporto e li hanno aiutati a vivere le stesse esperienze di qualsiasi altro giovane della loro età.



Dylan e Amelie sono andati a mangiare la pizza e da allora sono diventati inseparabili. Adorano andare al cinema e passare il pomeriggio a parlare. “I suoi compagni di scuola pensano che siano una coppia molto dolce. Hanno deciso che volevano supportarli e dare loro una bella sorpresa.”

All’avvicinarsi del ballo annuale, decisero di nominarli come Re e Regina, poiché era senza dubbio una delle coppie più iconiche e popolari dell’intera scuola. Dylan comprò un bellissimo mazzo di fiori e chiese ad Amelie di essere la sua compagna nel ballo.

“Non sono stati scelti perché hanno la sindrome di Down. Hanno vinto la corona perché sono molto popolari e tutti sono molto felici per loro ”. Con il solo fatto di essere nominati entrambi erano troppo felici e si godettero il ballo come mai prima d’ora. Tuttavia, la migliore sorpresa è arrivata quando hanno dato i risultati delle elezioni: hanno vinto!

“Sono tornati a casa molto felici. Non volevano togliersi le corone e continuavano a sorridere. ” Non c’è dubbio che questo bellissimo gesto dimostra l’importanza di sostenere i giovani come Dylan e Amelie in modo che possano davvero sentirsi parte della comunità e condurre la migliore vita possibile.