Amore proibito Si piacevano già a 7 anni, nel tempo si innamorano, si sposano e adesso che lei è incinta rischiano di finire dietro le sbarre perché il loro amore è proibito dalla legge

Al cuore non si dettano leggi si sa, ma ci sono città in cui i matrimoni tra i membri della stessa famiglia non sono ammessi, nemmeno tra i cugini. A quanto pare però, una coppia che si è sposata ultimamente, non si è curata di verificare in quale città potevano sposarsi, e adesso rischiano di essere arrestati per incesto.

Michael Lee e Angela Peang si sono sposati nel marzo del 2019. Angela è incinta, e sebbene questo sia normale in qualsiasi matrimonio, non lo è in questo, perché la relazione che li unisce va oltre l’essere coniugati, sono anche cugini di primo grado e questo è il motivo per cui potrebbero essere arrestati.

Entrambi vivono nello Utah, una città in cui le relazioni con i cugini non sono consentite , a differenza di altre città degli Stati Uniti. Nessuno dei due ha preso le precauzioni necessarie in merito ai problemi che il loro matrimonio potrebbe causare. Sono a rischio di subire una pena di almeno cinque anni in carcere e una multa fino a 10 mila dollari.

“Con così tante città negli Stati Uniti in cui il matrimonio tra cugini è legale, il minimo che avrebbero potuto fare era andare in una di esse ed evitare problemi”, ha detto un utente di Internet.

I cugini si sono reincontrati di nuovo a distanza di anni, dopo che entrambi si sono separati dai rispettivi partner. Hanno dichiarato che il loro primo bacio è stato quando avevano circa sette anni , mentre erano nascosti in un armadio. Hanno detto che da quel momento è emerso qualcosa di speciale tra loro .

“Quando ho visto di nuovo Michael, ho capito subito che eravamo destinati a stare insieme, sapevo che stavo facendo la cosa giusta”, ha detto Angela.

Ora Angela è incinta e questa condizione potrebbe essere causa di prigione per entrambi. Stanno infatti lottando per convincere lo stato dello Utah a legalizzare i matrimoni familiari.

“Abbiamo fatto un’indagine approfondita per assicurarci che i nostri geni non fossero compatibili, così da evitare effetti genetici sulla propria prole. E i test hanno avuto tutti esito negativo” ha detto Angela.

Angela e Michael hanno portato la loro storia in televisione lo scorso anno e ora si stanno preparando a partecipare a un reality show chiamato Extreme Love .