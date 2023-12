Ore di apprensione per Micol Ronchi, che sui social lancia un appello per la sorella Anastasia di 16 anni, scomparsa nel nulla. L'avrebbero vista alla stazione di Pavia

Ore di apprensione per Anastasia, la sorella di Micol Ronchi scomparsa nel nulla. La stessa conduttrice ha postato sui suoi canali social un appello, con la foto della ragazza che ha solo 16 anni. Qualcuno l’avrebbe vista nei dintorni della stazione di Pavia. Ogni segnalazione di avvistamenti o informazioni va resa ai Carabinieri del Comando Provinciale di Pavia.

Fonte foto da Instagram di Micol Ronchi

La showgirl e speaker radiofonica Micol Ronchi, attraverso i suoi canali social, ha lanciato un appello per ritrovare la sorella 16enne. Micol manca da casa dal 13 dicembre scorso: da allora non si hanno più notizie della giovane adolescente.

La sorella minore di Micol Ronchi si è allontanata da casa nella giornata di mercoledì 13 dicembre. Nessuno da allora ha più notizie di lei. Come ha spiegato la sorella maggiore, in un post su Facebook e Instagram e anche in alcune stories, l’avrebbero vista nella serata di mercoledì alla stazione di Pavia.

La sorella maggiore chiede a chiunque avesse informazioni su Anastasia o dovesse riconoscerla di scrivere a lei o di contattare direttamente i Carabinieri del Comando provinciale di Pavia.

Mi sarei tranquillamente evitata l’esperienza di scoprire fino in fondo il terrificante significato della parola preoccupazione.

Queste le parole della speaker radiofonica in una storia su Instagram, prima di condividere una foto di Anastasia chiedendo aiuto ai suoi 60mila follower e ai suoi colleghi, anche per diffondere l’appello.

Fonte foto da Instagram di Micol Ronchi

Anastasia, la sorella minore di Micol Ronchi, è scomparsa da mercoledì 13 dicembre 2023

In un’altra storia Micol Ronchi ha detto di aver ricevuto una segnalazione abbastanza credibile, di un ragazzo che avrebbe visto la 16enne a Binasco, nella giornata di giovedì 14 dicembre. Binasco è un piccolo comune a 20 km da Pavia.