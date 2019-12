Ancona, 73enne derubato, si scaglia contro una famiglia Bambina chiede l'elemosina, ma nel frattempo l'uomo viene derubato. Tanta rabbia, che si scaglia contro suo padre. Ecco cosa è successo.

L’episodio è accaduto ad Ancona, dove un commerciante è stato aggredito nel parcheggio dell’Auchan, nella giornata di due giorni fa, il 21 dicembre, nel tardo pomeriggio. Erano circa le 18, quando un uomo di 73 anni è stato aggredito da una famiglia di nomadi e derubato di circa 500 euro.

Secondo quanto riportato, il 73enne stava andando verso il centro commerciale, quando è stato fermato da un’intera famiglia, papà, mamma e una piccola bambina che gli chiede l’elemosina.

Improvvisamente, la vittima si rende conto di non avere più il portafoglio, qualcuno glielo ha preso senza che lui se ne accorgesse, in modo veloce.

Il 73enne, arrabbiato, si scaglia contro il padre di famiglia, pretendendo di riavere i suoi soldi. I due iniziano una lotta, finché la vittima non viene ferita al naso e la famiglia sale su un furgoncino di colore bianco e sparisce.

Secondo quanto dichiarato dall’uomo ferito, all’interno del suo portafoglio, c’erano circa 500 euro. La vicenda è stata denunciata alle forze dell’ordine e per adesso non ci sono ulteriori aggiornamenti.

Gli agenti stanno indagando per cercare di capire come siano andati davvero i fatti e per cercare di rintracciare la famiglia di nomadi che avrebbe derubato il 73enne.

