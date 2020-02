Ancona bimbo di 18 mesi rischia di soffocare Ancona, bimbo di 18 mesi rischia di soffocare con un pezzetto di formaggino. Momenti di paura per i genitori. Ecco cosa hanno fatto..

Una vicenda davvero incredibile è accaduta lo scorso fine settimana, in un appartamento al centro storico di Ancona, dove un bimbo di soli diciotto mesi, stava per perdere la vita, soffocato con un pezzetto di formaggino. Sono stati momenti di panico e di paura per i due genitori, che non sapevano cosa fare.

Un evento terribile, che poteva trasformarsi in tragedia, ma che per fortuna, grazie alla guida di un infermiere, si è concluso per il meglio.

In base alle informazioni che sono state rese note, la vicenda si è svolta lo scorso fine settimana, all’ora di cena, dopo che la madre ed il padre avevano finito di mangiare.

Tutto era tranquillo, proprio come gli altri giorni ed il bimbo era vicino ai genitori, che dopo aver finito di cenare, hanno deciso di dargli un pezzetto di formaggino.

E’ proprio in quel momento, che il piccolo dopo averlo mandato giù, stava per soffocare e stava per perdere i sensi in braccio alla madre, che non sapeva come aiutarlo.

Il padre, preso dalla disperazione, ha chiamato subito il centodiciotto ed un infermiere, dopo avergli chiesto di mantenere la calma, li ha guidati in tutte le manovre di rianimazione, per cercare di salvargli la vita. E’ stato difficile per tutti, ma soprattutto per la mamma ed il papà.

Alla fine però, dopo pochi secondi, la donna mentre era al telefono, ha urlato: “Respira, mio figlio ha ripreso a respirare ed ora sta piangendo a dirotto!”

Una situazione difficile, che è stata davvero incredibile e che per fortuna, si è conclusa nel migliore dei modi. I medici del cento diciotto, sono andati comunque nell’abitazione ed hanno controllato le condizioni del bimbo, che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze.

