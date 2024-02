C’è una svolta importantissima nelle indagini aperte dopo il brutale omicidio di Andrea Bossi, l’orafo di soli 26 anni che lo scorso 27 gennaio, all’interno della sua casa a Cairate, è stato ucciso con un fendente di arma da taglio alla gola che non gli ha lasciato scampo. I Carabinieri di Varese hanno fermato e arrestato due ragazzi di 20 anni, ritenuti responsabili del reato.

Una vicenda che ha sconvolto le piccole comunità di Fagnano Olona e di Cairate, è quella avvenuta lo scorso 27 gennaio. Andrea Bossi, operaio in un’officina di Fagnano con la passione per l’oreficeria, è stato ucciso mentre si trovava all’interno della sua casa. L’autopsia ha accertato che a provocare il decesso è stato un unico fendente, dritto alla gola, che è risultato per l’appunto fatale.

Ad indagare sulla vicenda è stato il nucleo investigativo dei Carabinieri di Varese, che nella casa del giovane non avevano individuato segni di effrazione, né di colluttazione. Il che ha lasciato supporre che a compiere il delitto è stato qualcuno che il ragazzo conosceva bene, a cui aveva aperto la porta di casa sua spontaneamente.

Ed effettivamente, come è emerso nelle scorse ore, pare che sia stato proprio così. I Carabinieri questa mattina hanno assicurato alla giustizia due ragazzi di 20 anni, per i quali il gip ha firmato un’ordinanza di arresto.

Si tratterebbe di due conoscenti della vittima, che avrebbero passato quella sera insieme ad Andrea. Per uno di loro è contestato il reato di omicidio, per l’altro il concorso. Al momento si trovano nel carcere di Busto Arsizio e nelle prossime ore verranno sottoposti all’interrogatorio.

Sembrerebbe chiarito anche il movente del delitto, che sarebbe di natura economica. I Carabinieri avrebbero anche rinvenuto una parte dei gioielli fatti a mano da Andrea, che risultavano spariti dalla sua casa dalla sera dell’omicidio.