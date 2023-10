Era in auto con la moglie lo scultore toscano Andrea Dami, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo. L'uomo è deceduto in seguito allo schianto contro un muro

Era uno scultore toscano di 71 anni molto conosciuto per le sue sculture sonanti, che sollecitano vista, tatto e udito. Andrea Dami ha perso la vita sulla strada, in un sinistro che non gli ha dato scampo. Era in auto insieme alla moglie, quando improvvisamente l’uomo ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un muro. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Il 77enne si trovava in auto insieme alla moglie, sabato 30 settembre 2023. Era sulla strada di Ponte di Serravalle, in provincia di Pistoia, in Toscana. L’artista guidava il mezzo che, improvvisamente, ha finito la sua corsa contro un muro.

Quando i soccorritori sono giunti sul posto per aiutare l’artista 77enne e la moglie, purtroppo per lui non c’era più niente da fare. La moglie, invece, si trova ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale San Jacopo di Pistoia.

L’artista di 77 anni era famoso per le sue sculture sonanti. Le sue opere coinvolgevano tatto, vista, udito, come il Giardino sonoro di Groppoli nelle piazze di Firenze, in Umbria e in altri luoghi.

Il Comune di Pistoia, dove viveva, ha voluto esprimere il proprio cordoglio:

L’amministrazione comunale si unisce al cordoglio di quanti in queste ore stanno ricordando Andrea Dami con stima sincera e profondo affetto. Il sindaco, la giunta e l’amministrazione tutta piangono l’artista. Pistoia perde un uomo che tanto ha dato alla città e che un anno fa aveva esposto, proprio in questo periodo, nelle sale affrescate del Palazzo comunale con la mostra ‘Segni liquidì. In questo momento il pensiero va anche alla moglie Anna che è sempre stata al suo fianco, pilastro di una vita condivisa con amore.

Il mondo dell’arte e della cultura in lutto per la scomparsa di Andrea Dami

Monica Preti, direttrice di Pistoia Musei, si aggiunge al cordoglio del Comune di Pistoia: