In tutto il mondo si sta diffondendo una notizia di cronaca nera davvero toccante. La giovanissima Angelina Tran ha perso la vita per difendere la sua mamma dal patrigno che le stava usando violenza. Lei ha deciso di mettersi in mezzo, per paura che potesse farle del male. L’uomo si è accanito sul suo corpo con 107 coltellate. Purtroppo per lei i soccorritori non hanno potuto far niente per salvarla.

La giovane ragazza di 21 anni viveva a Seattle con la mamma di 50 anni, Linh Ngoc Tran, e il patrigno di 54 anni, Nghiep Kein Chau. L’uomo le ha tolto la vita in modo brutale, con 107 coltellate. Gli agenti lo hanno già arrestato e dovrà rispondere dei reati di omicidio di primo grado e tentato omicidio di primo grado.

La studentessa di ingegneria dell’Università di Washington ha perso la vita per cercare di salvare la madre. L’uomo di 54 anni aveva infatti aggredito la moglie di 50 anni, prendendola a pugni e colpendola 15 volte in faccia e in testa.

Angelina Tran ha visto la madre e il patrigno litigare in cucina. Stava dormendo e le urla della coppia l’hanno svegliata. Ha deciso, ovviamente, di intervenire, per difendere la mamma. Ha trattenuto l’uomo per far scappare la mamma al piano di sotto.

L’uomo ha allora preso un coltello e ha iniziato a pugnalarla al petto, come si legge nei documenti del tribunale. La telecamera di sorveglianza della casa ha ripreso tutta la scena. L’uomo si è anche cambiato di abito in seguito, ha preso una mannaia ed è sceso al piano di sotto per colpire la madre.

Angelina Tran ha perso la vita difendendo quella della madre

La donna si era nascosta in una stanza dalla quale ha chiamato i soccorsi. Gli agenti hanno trovato l’uomo con il coltello in mano e ha ammesso quanto aveva appena fatto.

Fonte foto da Pixabay

La coppia stava insieme da 20 anni. Lui ha detto che aveva paura che la moglie lo lasciasse prendendosi i suoi soldi.