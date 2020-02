Angelo, stroncato da un infarto a 25 anni Angelo stava partecipando ad una serata di balli latino americani dell' UCI Cinemas di Casoria quando improvvisamente mentre si è sentito male.

Si chiamava Angelo De Rosa il ragazzo di 25 anni morto sulla pista da ballo. Viveva ad Arzano in provincia di Napoli ed è stato stroncato da un infarto mentre ballava.

La triste vicenda è accaduta giovedì 13 febbraio. Angelo stava partecipando ad una serata di balli latino americani dell’ UCI Cinemas di Casoria quando improvvisamente mentre stava ballando s’è sentito male e si è accasciato a terra.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi ma quando i sanitari lo hanno raggiunto sulla pista, per il 25enne non c’era più nulla da fare.

Angelo era appassionato di balli sudamericani e frequentava da diverso tempo la Dynamique Ballet Studio. Gli amici che con lui condividevano la sua stessa passione sono scioccati da quanto accaduto così come tutte le persone che lo conoscevano.

Molti lo ricordano come un ragazzo sorridente e amorevole. Sono tanti i messaggi che in queste ore stanno circolando sui social per salutare il ragazzo: “Continua a ballare lassù”.

Un’amica che frequentava la sua stessa scuola da ballo, ha scritto:

“Mi colpisti per il tuo meraviglioso sorriso – scrive – per la tua simpatia, per il tuo essere molto affettuoso e dolce. Eri un ragazzo bello come il sole, intelligente, sempre sorridente, amante della vita e del ballo, la tua più grande passione che condividevamo ed è questo che ci univa ancora di più. Mi manchi già da morire. Ti porterò sempre nel mio cuore, Angiole’. Tu intanto continua a ballare lassù e quando puoi vienimi a trovare in sogno che ti aspetto, eh, mi raccomando”.

Un altro amico, ha pubblicato un video mentre, commosso, suona al pianoforte la canzone “Tu boca”, di Antonio Josè per fare un’ultima dedica al giovane 25enne. “Da lassù spero tu la sentirai la tua canzone preferita, quella che ballavi e che cantavamo come due cretini in macchina. Riposa in pace, amico mio”.