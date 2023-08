Si chiamava Angus Cloud, l’attore di 25 anni che ha perso improvvisamente la vita. La notizia è stata data dalla famiglia stessa della star di Euphoria: nella serie interpretava Fezco. Notizia poi riportata anche dalla testata americana TMZ. Era stato protagonista di una delle serie tv più seguite degli ultimi tempi.

Angus Cloud era diventato famoso in tutto il mondo per aver fatto parte del cast di una delle serie tv più seguite degli ultimi anni, Euphoria. La famiglia con una nota ha riportato il triste annuncio della sua scomparsa. Nota poi ripresa anche dalla testata statunitense TMZ.

L’attore di 25 anni è stato trovato senza vita nella sua casa di Oakland. Più volte aveva detto di soffrire di problemi di salute mentale. Stava, però, seguendo una cura, soprattutto dopo aver perso il padre, un punto di riferimento per lui molto importante che lo ha lasciato emotivamente e psicologicamente a pezzi.

È con il cuore più pesante che oggi abbiamo dovuto dire addio a un uomo incredibile. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus era speciale per tutti noi in tanti modi. La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora riunito con suo padre, che era il suo migliore amico. periamo che la sua scomparsa possa ricordare ad altri che non sono soli e che non devono combattere da soli in silenzio. Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le sue risate e il suo amore per tutti. Chiediamo privacy in questo momento perché stiamo ancora elaborando questa perdita devastante.