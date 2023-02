Sul caso del decesso di Anna Bellisario, il fidanzato che era con lei a cena nel locale del centro città a Milano racconta gli ultimi attimi in cui la sua compagna è rimasta cosciente. Ha letto bene l’etichetta del dessert che voleva ordinare e ha mangiato quel tiramisù vegano tranquilla, perché non ci sarebbero dovute essere tracce di latte. Ma al secondo cucchiaino si è sentita male.

Il fidanzato di Anna, davanti al pm di Milano Luca Gaglio, racconta cosa è successo mentre erano a cena in quel locale milanese famoso per i suoi menu vegani. La giovane 20enne ha ordinato un tiramisù, che però conteneva delle proteine del latte, alle quali lei era fortemente allergica.

Il ragazzo racconta che Anna ha letto con attenzione la lista di ingredienti del Tiramisun. Ha chiesto anche rassicurazioni ai camerieri del locale vegano. Poi ha iniziato a mangiare il suo dolce. Ma al secondo cucchiaino ha iniziato a stare male.

La giovane è corsa in bagno per tentare di vomitare quello che aveva mangiato. Ha anche usato l’antistaminico al cortisone e un farmaco broncodilatatore che portava sempre con sé per ogni emergenza. Ma a nulla sono valsi i tentativi di soccorrere la giovane 20enne.

Il fidanzato di Anna ha raccontato tutto quello che hanno fatto quella sera. Gli inquirenti devono capire, infatti, se il decesso della 20enne sia colpa del dolce che non doveva contenere proteine del latte o delle uova presenti nella maionese fatta in casa. Era allergica anche alle uova.

Fonte foto da Pixabay

Gli inquirenti attendono anche l’autopsia sul corpo della donna, per comprendere le reali cause del suo decesso.

La prima ipotesi è quella che sia deceduta per la presenza del latte in un dolce vegano che però è prodotto in uno stabilimento dove si lavorano anche altri prodotti contenenti proprio il latte.