Nessun incidente. Anna Lucarini sarebbe una vittima di femminicidio. La donna ha perso la vita mentre si trovava in auto con il marito. Quest’ultimo era alla guida del mezzo quando, improvvisamente, il mezzo ha sbandato. Per la donna di 58 anni, che lavorava come vigilessa, i soccorritori non hanno potuto far niente. Le indagini ora prendono, però, un’altra piega: a quanto pare il marito ha volutamente causato l’incidente.

La vigilessa di 58 anni era molto conosciuta a Pietrasanta, in provincia di Lucca, dove viveva e lavorava. Ha perso la vita la sera del 9 ottobre del 2022. Viaggiava a bordo dell’auto con il marito. Era lui alla guida del mezzo quando questo ha sbandato.

Improvvisamente, infatti, l’auto su cui viaggiava la coppia è finita contro un albero, prendendo fuoco. Se in un primo momento si è parlato semplicemente di un tragico incidente stradale, ecco che oggi il dito è puntato contro il marito, che avrebbe causato il sinistro appositamente per togliere la vita alla moglie.

Il sostituto procuratore di Lucca, Sara Polino, non è convinta della versione dei fatti di Daniele Mazzolini, marito di Anna. Lui potrebbe aver agito con volontà, con lo scopo di porre fine alla vita della moglie.

Pare che l’uomo si fosse messo alla guida dopo aver bevuto. In auto i due avrebbero litigato. Poi la decisione di andare a tutta velocità contro un albero, per farla finita per sempre. Gli agenti non hanno trovato alcun segno di frenata sull’asfalto.

Guidava e si sbracciava, sembrava che stessero litigando. Poi, all’improvviso, il guidatore ha sterzato e l’auto si è schiantata contro l’albero.

Questo il racconto di alcuni testimoni che hanno visto la Ford bianca che li precedeva, con a bordo la coppia, andare contro quell’albero. Secondo quanto è emerso, la vigilessa voleva separarsi dal marito e questo potrebbe essere il movente.