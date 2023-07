Se n’è andata via velocemente, troppo velocemente, strappandola all’affetto dei suoi cari. Anna Papa ha perso la vita a soli 30 anni a Belluno. Purtroppo soffriva di una patologia che non le ha dato scampo. Il suo epitaffio ha commosso tutti quanti. Le parole usate ricordano una giovane donna piena di voglia di vivere, dal sorriso contagioso, che purtroppo non ha vinto la sua battaglia contro quel male che l’ha portata in cielo.

“Breve, ma ecco, questa è stata la mia vita in questa terra piena di tutto, felicità, gioie, fatiche e soddisfazioni, con una grande famiglia vicino. Un marito con cui sono cresciuta e ho costruito una famiglia con due bellissimi figli che amo con tutta me stessa“.

Queste le parole dell’epitaffio di Anna, in un messaggio commovente che continua così: “Ci tenevo a farvi sapere che io non ho mai temuto tutto questo e vi chiedo uno sforzo, credeteci anche voi! Questo è un arrivederci, sarò sempre in ogni persona che mi ha conosciuto, chi più chi meno ma ci sono!“.

La donna di 30 anni amava la vita, proprio come recita il suo epitaffio, che chiede a tutti coloro che l’hanno conosciuta di andarla a salutare nell’ultimo viaggio con abiti colorati. L’addio si svolge nella giornata di lunedì 10 luglio 2023 presso il campo sportivo di Valmorel.

A dare l’annuncio della sua scomparsa e dell’ultimo saluto è stata l’azienda di famiglia Zagara, che si occupa di vendere prodotti tipici siciliani. L’attività era del marito, Luca Tiazzoldi e del fratello di Anna, Dario Papa.

L’addio ad Anna Papa, che lascia un marito e due figli piccoli

“Il tuo entusiasmo e lo spirito vitale che hai sprigionato continueranno a sostenerci, nel tuo ricordo, rallegrando le nostre giornate. Buon viaggio, Anna“: questo il saluto del marito.

Marito che ricorda che Anna non ha mai avuto paura di morire, grazie alla sua fede che va oltre la paura di un passaggio. Per lui è stato un bellissimo modo di onorare la vita: “Cercare di vedere la vita con più amore, più compassione con un amore che è veramente grande“.