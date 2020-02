Anna Sakidon si è spenta per sempre Si è spento un altro angelo. R.I.P. piccola, adesso non soffrirai più..

Anna Sakidon si è spenta per sempre. Questa bimba di soli otto anni, dell’Ucraina, era molto conosciuta nel mondo, poiché era una delle cento cinquanta persone, affette da una sindrome molto rara, chiamata Progeria di Hutchinson-Gilford. La sua storia aveva commosso migliaia di persone e tutti quelli che l’avevano conosciuta.

Aveva fatto il compleanno lo scorso mese. Era felice di poter spegnere le sue otto candeline, ma in realtà la piccola aveva un sogno molto più grande.

“Il suo unico desiderio è quello di scoprire un giorno, che la diagnosi dei dottori era sbagliata.” Aveva dichiarato Timofey Nagorny, presidente di un’associazione ucraina, che ha aiutato la famiglia a sostenere tutte le spese mediche.

La malattia che ha colpito la piccola Anna Sakidon, non ha una cura ed è molto complessa. Le è stata diagnosticata appena venuta al mondo.

Con questa condizione le ossa crescono molto lentamente, mentre gli organi invecchiano in fretta. Proprio per questo, ogni anni che passava questa bambina, equivaleva a sette otto anni, di una persona che non ne è affetta. Ecco il video della sua storia di seguito:

I suoi organi invecchiavano in fretta ed è per questo che i medici non sono più riusciti a fare nulla per cercare di salvarla. La dottoressa, Nadezhda Kataman, che aveva in cura Anna, in un’intervista ha dichiarato:

“Per i bambini con diagnosi di progeria, un anno equivale a otto dieci anni, quindi la sua età reale era tra i settanta e gli ottanta anni. La bambina ha sofferto di invecchiamento precoce dei suoi organi interni e del suo sistema corporeo.

Le ossa crescevano lentamente mentre i suoi organi invecchiavano molto rapidamente. Anna ha subito diversi ictus e stati di paralisi degli arti e questo, aveva influenzato il movimento di gambe e braccia!”

La famiglia ovviamente è distrutta per questa grande perdita. La madre avrebbe fatto di tutto per aiutare la sua bambina, ma nonostante i disperati tentativi dei medici, per la piccola non c’è stato più nulla da fare..

Potete leggere anche: Malata di cancro rifiuta l’aborto per salvare la sua bambina