Un altro terribile femminicidio si è consumato nelle scorse ore a Piano Di Sorrento, nel napoletano. La vittima è Anna Scala, una donna di 56 anni di Vico Equense, che è stata rinvenuta all’interno del bagagliaio della sua auto. I Carabinieri stanno cercando di rintracciare l’ex compagno della donna, un uomo che alcuni mesi fa lei stessa aveva denunciato per stalking.

Continua inesorabile ad espandersi la macchia di sangue provocata dai femminicidi in Italia.

Domenica mattina a perdere la vita era toccato a Celine Frei Matzohl, una giovane di soli 21 anni che è stata trovata priva di vita nell’appartamento a Silandro, in provincia di Bolzano, appartenente al suo ex fidanzato, il 28enne Omer Cim.

Poche ore dopo il delitto, i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato il sospettato del femminicidio, mentre tentava di fuggire in Austria con la sua auto.

Questa mattina un ritrovamento analogo è avvenuto a Piano di Sorrento, nel napoletano. Alcuni abitanti di via san Massimo hanno udito delle urla e subito hanno chiamato le autorità.

I Carabinieri di Sorrento sono giunti prontamente sul posto ed hanno trovato, all’interno del portabagagli di un’auto parcheggiata in un garage, il corpo senza vita di Anna Scala.

Chi è il responsabile della morte di Anna Scala?

Secondo quanto emerso fino ad ora, Anna sarebbe stata sorpresa alle spalle mentre caricava qualcosa in auto e accoltellata a morte da qualcuno che molto probabilmente le ha teso un agguato.

Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto, subito dopo quelle urla, un uomo allontanarsi di fretta a bordo di uno scooter.

La Procura di Torre Annunziata, con a capo il procuratore Nunzio Fragliasso e il pm di turno Federico Nesso, ha ovviamente aperto un’indagine.

I Carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze di chi si trovava nella zona e dei conoscenti della 56enne. Saranno inoltre visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Fino ad ora è emerso che il palazzo in cui è avvenuto il delitto non era quello in cui risiedeva Anna e che la donna stessa, nei mesi scorsi, aveva denunciato il suo ex compagno per stalking.

Le autorità sono alla ricerca dell’uomo, che per ora risulta irreperibile.