La notizia è arrivata direttamente dalla sala stampa vaticana. Papa Francesco ha l’influenza e per questo tutte le udienze in programma per oggi sono state annullate. Si tratterebbe di una decisione presa solo in via precauzionale, le condizioni di salute del pontefice non sarebbero preoccupanti.

A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale, il Papa ha annullato tutte le udienze previste per la giornata di oggi.

Questo quanto si legge nella nota diffusa dalla Sala Stampa Vaticana. Mentre, l’Angelus in programma domani, 25 febbraio, è al momento confermato. Questo perché Papa Francesco avrebbe solo dei lievi sintomi, i programmi di oggi sono stati annullati solo in via precauzionale e forse per evitare un peggioramento del suo stato di salute.

Papa Francesco pensa spesso a quando arriverà il suo momento

Nonostante la sua età, ben 87 anni, il pontefice sta bene e non ha di certo intenzione di dimettersi. Ma non ha mai nascosto, da quanto è stato eletto, di pensare spesso a quando arriverà il suo momento. Negli ultimi anni, Papa Francesco si è sottoposto ad alcuni delicati interventi al Policlinico Gemelli di Roma, ha accusato problemi respiratori, dolori lombari, ma il suo corpo ne è uscito vincitore. Ha sempre detto che per lui il papato è “Un ruolo per la vita”.

Non si è mai nascosto dietro i suoi problemi di salute sia fisica che psicologica, perché Papà Francesco ha più volte ribadito che “Il Papa può essere infallibile in materia dottrinale, ma è un essere umano che soffre”. E anche quando non ci sarà più, vuole lasciare un segno. Lo ha rivelato in un’intervista con la giornalista Valentina Alazaraki. La sua sarà una funzione funebre diversa, più semplice e breve. Solitamente le esequie del papà durano nove giorni.