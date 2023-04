L'altro ragazzino vedendolo a terra è scappato via lasciandolo lì

Si chiamava Anthony Duran il ragazzino di 10 anni deceduto in California, a Merced, dopo la caduta in un parco con trampolini della città, molto frequentato da bambini e adolescenti. Secondo una prima ricostruzioni dei fatti, pare che Antonio abbia avuto un litigio con un amico. Poi la caduta. L’amico vedendolo a terra se ne sarebbe andato via spaventato, senza soccorrerlo.

Anthony Duran si trovava al Rockin’ Jump Trampoline Park di Merced, in California. Stava giocando a basket con un suo coetaneo. Il ragazzino è stato trovato privo di sensi proprio all’interno del parco dove ci sono trampolini e altre aree gioco.

Secondo quanto riferito dai media locali e da fonti di polizia, quando è stato trasporto in ospedale era ancora vivo. Le sue condizioni, però, erano apparse subito gravi. Nonostante le cure dei medici della struttura sanitaria, il ragazzino non è sopravvissuto.

Secondo la polizia tutto sarebbe partito da un litigio tra Anthony Duran e un suo amico. Ci sono anche delle immagini delle telecamere di sicurezza del parco di divertimenti. Gli agenti stanno però ancora analizzando i filmati, per stabilire se ci sono responsabilità da parte dell’altro ragazzino.

Le forze dell’ordine hanno già ascoltato una trentina di testimoni. Tutte persone che erano presenti nel luogo dove Anthony ha litigato con il suo amico, prima di accasciarsi al suolo e, purtroppo, perdere la vita poco dopo.

Anthony Duran, richiesta l’autopsia sul suo corpo per stabilire le esatte cause del suo prematuro decesso

Tutta la comunità si stringe alla famiglia di Anthony, purtroppo deceduto all’età di 10 anni per cause ancora da accertare. La Procura ha già disposto l’autopsia sul suo corpo.

Secondo le prime informazioni, il ragazzino praticava molti sport, stava bene, non aveva problemi di salute conosciuti. Bisogna ora capire cosa sia davvero successo tra Anthony e l’amico, se si sia trattato solo di un incidente o di un malore o se c’è anche dell’altro.