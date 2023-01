Addio ad Antonella Fragiello. L’ex finalista di Miss Italia non ce l’ha fatta. Da tempo aveva ricevuto una diagnosi di neoplasia, una patologia che non le ha dato scampo e l’ha portata via all’affetto dei suoi cari, ancora giovanissima. Originaria di Casoria, finalista al concorso di bellezza nel 2004, avrebbe compiuto 33 anni il prossimo 11 agosto 2023. Era ricoverata in ospedale.

A causa della neoplasia che l’aveva colpita e del peggioramento delle sue condizioni di salute, i medici avevano disposto il ricovero in ospedale dell’ex finalista di Miss Italia, originaria di Casoria.

Nessuno si sarebbe mai aspettato, però, un epilogo così veloce. Il decesso risale alla giornata di sabato 21 gennaio 2023, anche se i famigliari ne hanno dato notizia solo il giorno seguente.

Aveva 19 anni quando ha partecipato a Miss Italia. Dopo la finale a Salsomaggiore Terme, aveva lavorato in televisione e per diverse campagne pubblicitarie. A Napoli era molto famosa per le sue iniziative di solidarietà e di beneficenza. Ma anche fuori dalla sua città era conosciuta per i suoi gesti d’altruismo puro: chi l’ha conosciuta parla di una ragazza fantastica, dal cuore d’oro.

Oggi sui social tutti gli amici, i conoscenti, i famigliari si stringono al marito Carlo, in un momento di profondo sconforto per tutti quanti. I suoi funerali si svolgeranno lunedì 23 gennaio alle ore 12, nella parrocchia di San Tommaso a Napoli, nel quartiere di San Pietro a Patierno.

Addio ad Antonella Fragiello, le ultime parole sui social

L’ex finalista di Miss Italia aveva deciso di pubblicare, il 15 gennaio scorso, prima che le condizioni di salute si aggravassero, un post al suo amatissimo marito Carlo.