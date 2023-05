Si indaga a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, in Calabria, sul decesso di Antonella Lopardo, freddata nella sua casa. Hanno bussato alla sua porta, lei ha aperto e il suo killer ha messo fine alla sua vita con un colpo d’arma da fuoco che non le ha dato purtroppo scampo. Gli inquirenti indagano sulle frequentazioni del marito, già noto alle forze dell’ordine.

Il delitto ha avuto luogo nella serata di martedì 2 maggio 2023 in contrada Ciccotonno, una zona isolata dal resto del paese, immersa nella campagna. Erano circa le 22 quando la donna ha sentito suonare al campanello di casa ed è andata ad aprire.

Quando ha aperto la porta, il suo corpo è stato raggiunto da una serie di colpi d’arma da fuoco, forse un fucile o, secondo una prima ricostruzione degli agenti, addirittura da un kalashnikov. I soccorsi sono stati immediati, ma per Antonella non c’è stato nulla da fare.

La donna è stata raggiunta al volto e al torace e i soccorritori non hanno potuto far nulla che constatare il suo decesso. Oltre ai sanitari, nella sua casa sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio e i colleghi del Comando provinciale di Cosenza.

La Procura ha dato via alle indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e comprendere le ragioni di un delitto apparentemente inspiegabile. Sul luogo anche il magistrato di turno e il medico legale per un primo esame del corpo.

Per il decesso di Antonella Lopardo si segue principalmente la pista ‘ndranghetista

Tante le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Per come è avvenuto il fatto, però, la pista più accreditata sembra quella che porta alla ‘ndrangheta. Forse volevano colpire il marito della donna, che era presente in casa, secondo le prime indiscrezioni.

Non si sa se chi ha agito fosse da solo o abbia agito insieme a una seconda persona. Infatti, pare non ci siano testimoni diretti dell’accaduto.